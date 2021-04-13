Сбой произошел в движении поездов и электричек на Казанском направлении МЖД

Из-за проблем с электричеством на станции Овражки произошел сбой в движении некоторых электричек и поездов на Казанском направлении МЖД в сторону Москвы. Энергетики уже решили проблему.

По данным сервиса «Яндекс.Электрички», с опозданием до часа в столицу отправились электропоезда со станций Шатура, Куровская и Черусти.

Источник фото: «Яндекс.Электрички»

«Из-за временного отключения напряжения на станции Овражки в пути задерживаются некоторые электрички Казанского направления в сторону Москвы и области, а также два пассажирских поезда № 53 Чебоксары — Москва и № 1 Казань — Москва», — сообщили в пресс-службе МЖД.

По данным ЦППК, подачу электричества на станции Овражки восстановили. Для сокращения опоздания поездов в расписание внесут оперативные изменения.

Ранее в МЖД рассказали, что в апреле в апреле изменится график следования некоторых электричек на Казанском направлении из-за ремонта железнодорожного полотна на участке Берестянки — Сасово.