Транспорт 11 января 2023, 11:36 Сбой произошел сразу на двух ветках московского метро в утренний час пик Дептранс Москвы сообщил о сбое в работе двух веток метро Telegram

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Сразу на двух линиях в Московском метрополитене произошел сбой утром 11 января. Об этом сообщил столичный Департамент транспорта.

Так временно увеличили интервалы движения поездов на центральном и южном участках Серпуховско-Тимирязевской линии и на южном участке Калужско-Рижской линии.

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«Для проверки инфраструктуры из-за повышенного напряжения, поступающего с территории города на тяговые подстанции, увеличили интервалы движения поездов», — объяснили причину сбоя в Дептрансе.

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Сейчас движение на линиях осуществляется по графику.

Накануне рядом со станцией метро «Дмитровская» в Москве произошел крупный пожар. Загорелось разноуровневое здание, в котором находились складские помещения. По словам очевидцев, огонь распространился на территории автосервиса.