Сбой произошел на «фиолетовой» ветке московского метро

По словам корреспондента, в 9:30 на участке «Таганская» — «Кузнецкий Мост» люди ждали поезда до пяти минут вместо одной в час пик. Источник агентства уточнил, что график движения нарушила неисправность датчика контроля дверей одного из составов.

Собеседник отметил, что сейчас все в порядке, неполадку устранили и движение поездов вошло в обычный график.