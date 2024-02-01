Транспорт 01 февраля 2024, 13:59 Сбой оплаты проезда банковской картой произошел в московском метро Дептранс Москвы: сбой оплаты проезда картой на турникетах в метро устранили РИА «Новости»

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Сбой оплаты банковскими картами, который произошел сегодня утром в московском метро, устранили. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

Пассажиры серой и зеленой веток столкнулись с техническими неполадками, когда попытались оплатить проезд с помощью банковских карт. Платежные терминалы показывали, что средств недостаточно, даже если деньги на счету были. При этом деньги с карт списывались, но двери турникетов оставались закрытыми.

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Эквайрингом в московской подземке занимается банк ВТБ, сотрудники которого оперативно приступили к решению проблемы. По сообщению учреждения, сбой удалось устранить, а списанные деньги автоматически вернутся на счета москвичей в течение нескольких часов.

В новом году Центральная пригородная пассажирская компания усовершенствовала функцию покупки проездных документов. Теперь пассажиры смогут приобрести билеты с помощью мобильной платежной системы SberPay.