Транспорт 15 января 2024, 12:48 «СберАвто»: спокойный стиль вождения поможет сэкономить на топливе

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Эксперты сервиса «СберАвто» рассказали, как снизить ежемесячные расходы на содержание машины. Эти советы опубликовали «Известия».

Так, соблюдение спокойного стиля вождения поможет уменьшить траты на топливо на регулярной основе.

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«Более того, плавное торможение продлит срок службы тормозных колодок и тормозных дисков», — пояснили аналитики.

Еще один способ — использование программ лояльности в банковских приложениях, которые отслеживают цены на АЗС.