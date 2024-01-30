Транспорт 30 января 2024, 18:17 «СберАвто»: россияне чаще всего оформляли страховку на автомобили бренда Lada в 2023 году

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По итогам минувшего года полисы добровольного страхования россияне чаще всего приобретали на автомобили бренда Lada. Также в пятерку лидеров по этому критерию вошли машины Hyundai, Kia, Toyota и Volkswagen, сообщили «Известиям» в «СберАвто».

Активнее всего страховку оформляли жители Москвы, Татарстана, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Чаще всего соотечественники страховали новые автомобили.

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Отмечается, что наиболее доступными полисы каско были для владельцев машин Chevrolet, Opel, Ford, Renault и Haval.