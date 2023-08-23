Транспорт 23 августа 2023, 22:36 «СберАвто»: автомобили Lada стали самыми популярными у россиян в 2023 году

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В период с января по июль 2023 года самой популярной маркой автомобилей у россиян стала Lada. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на исследование «СберАвто».

Самыми популярными моделями стали Lada Granta, Lada Vesta, Lada Largus. Также на оставшиеся 3% пришлись УАЗ, ГАЗ и «Москвич».

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«Медианная стоимость отечественного автомобиля составила 820 тысяч рублей», — сообщили аналитики ведомства.

При этом чаще всего отечественные автомобили приобретали жители Самарской области, Москвы и Республики Татарстан.