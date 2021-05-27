«Сбер» показал прототип беспилотного электроавтомобиля

Входящая в «Сбер» компания SberAutoTech продемонстрировала фотографии прототипа автономного электрического автомобиля. Новый транспорт назвали «Флип». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Транспортное средство оборудовано электродвигателем, который питается от сменных батарей. В случае разряда аккумуляторов заменить их можно всего за пять минут, что сопоставимо по времени с заправкой топливом обычной машины. Кроме батарей «Флип» может использовать и другие виды альтернативной энергии, включая газ и водород.

По размерам «Флип» не уступает обычной легковушке. Но за счет того, что это автономный электрокар, там нет панели управления для водителя. Электрический двигатель позволил отказаться от внешних элементов. В результате пространство салона увеличилось на 40%. Там могут разместиться до шести человек одновременно.

Воспользоваться «Флипом» в качестве такси можно через пользовательское приложение. В поездке пассажира сопроводит виртуальный ассистент «Салют». Там же можно воспользоваться другими сервисами экосистсемы «Сбера»: выстроить маршрут через 2ГИС, посмотреть кино в Okko или послушать музыку в «СберЗвуке».

Беспилотное движение «Флипу» обеспечивает комплекс радаров, камер и лидаров. При помощи установленных сенсоров электрокар распознает препятствия на своем пути, принимает решения о повороте или торможении.

В данный момент SberAutoTech заканчивает тестирование прототипа на закрытой территории. Вживую «Флип» представят участникам Петербургского международного экономического форума.