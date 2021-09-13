Самым популярным авто в России назвали LADA 2107

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» назвали десять самых популярных легковых автомобилей в России. На эти модели приходится пятая часть всех легковушек. Об этом сообщили Nation News.

Самой популярной легковой машиной в России признали LADA 2107. Всего приобрели 1,6 миллиона моделей. Следующую строчку в рейтинга заняла LADA 2106. Она есть в распоряжении у 1,2 миллиона автолюбителей. LADA 4×4 заняла третье место. Всего в России реализован один миллион машин.

Kia Ria приобрели 967 тысяч человек. Также у россиян популярен Hyundai Solaris. Следующую строчку рейтинга заняла LADA 2110, она разошлась тиражом в 823 тысячи экземпляров. Хэтчбек LADA 2114 приобрели 781 тысяча человек. Следом расположился хэтчбек LADA 2109 — 774 тысячи.

Предпоследнее место досталось автомобилю Ford Focus. Всего в России реализовано 758 тысяч единиц. Завершающее место в рейтинге отошло седану Renault Logan. Его приобрели 756 тысяч автолюбителей.