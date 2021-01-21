Самый узкий участок МЦД начали укладывать. Он объединит МЦД-2 и МЦД-4

В Москве прокладывают дополнительные железнодорожные пути на отрезке Каланчевская — Курский вокзал. Используют уникальную технологию: сначала кладут шпалы, потом рельсы. На участке работает специальная техника. Под грунтом — виброматы, они обеспечат звукоизоляцию и уменьшат вибрацию, а это очень важно для тех, кто живет рядом. К маю здесь запустят три путепровода, поезда будут ходить с промежутком шесть минут. Участок объединит МЦД-2 и МЦД-4.

Отрезок МЦД Каланчевская — Курский вокзал — самый сложный на МЦД. Обычная техника в таких непростых условиях не справляется. Пути решили укладывать по уникальной раздельной технологии — сначала шпалы, затем рельсы.

«Укладка происходит экскаватором на комбинированном ходу, который позволяет укладывать рельсошпальную решетку на всех участках железных дорог. Это необходимо на таких участках. Производится укладка пяти шпал, и на них потом укладываются рельсы», — объяснил Андрей Комаров, начальник СМП 380 «РЖДСТРОЙ».

Участок соединит МЦД-2 и МЦД-4. Он позволит запустить четвертый диаметр. Пассажиры смогут напрямую добираться из Апрелевки в Железнодорожный, и вообще, будет удобнее добираться до Москвы.

Строители уже вынесли все коммуникации, возвели подпорные стены и пролетные строения. По новым путям поезда пойдут уже через несколько месяцев.

Обычно дополнительную шумо- и виброизоляцию делают только на эстакадах. Но на участке Каланчевская — Курский вокзал пошли дальше. Чтобы движение поездов не доставляло неудобств жителям соседних домов, впервые специальное покрытие положат прямо на землю. Виброматы укладывают под щебень, сверху кладут шпалы, а затем рельсы. Они уменьшат вибрацию и создадут хорошую звукоизоляцию.

Условия работы сложные, но, несмотря на это, сдадут участок раньше срока. Всего на Комсомольской площади построят три путепровода с девятью арочными конструкциями. Работы завершат в конце мая.

«По завершении строительства из этого двухпутного участка получится четырехпутный участок, который позволит реализовать проект второго и четвертого диаметров и обеспечит ввод дополнительных пар диаметральных поездов с выходом на шестиминутный интервал попутного следования», — уточнил Михаил Глазков, начальник Московской железной дороги.

Для удобства пассажиров вместо двух небольших платформ появится входной павильон площадью три тысячи квадратных метров прямо под эстакадой.

«Пассажир сможет спокойно подняться на высокие платформы, их будет здесь две. Они все будут оборудованы навесами на полную длину, современной навигацией. И подняться на посадку на МЦД-2 он сможет по эскалаторам, в лифтах», — сказал Виталий Прокопов, заместитель управляющего СМТ 3 филиал АО «РЖДСТРОЙ».

Участок Москва Каланчевская — Курский вокзал реконструируют для дальнейшего развития МЦД-2 и запуска МЦД-4 Апрелевка — Железнодорожный. Все работы завершат в 2023 году. Это на полтора года раньше, чем планировалось.