Самый длинный в регионе. Пешеходный мост отремонтируют в Павшинской пойме

Ремонт покрытия начался на Павшинском мосту в Красногорске. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мост в Павшинской пойме является пешеходным. Его возвели в 2014 году. На данный момент на его покрытии образовались дефекты, которые требуют ремонта.

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Для комфорта жителей микрорайона будет сделано новое противоскользящее покрытие с применением минеральной присыпки. Окончание работ намечено на конец октября.

Мост в Павшинской пойме является связующим звеном между микрорайоном и станцией метро «Мякинино». Средняя интенсивность движения пешеходов составляет порядка 3,7 тысячи человек в час, а в утренние и вечерние часы — 9 тысяч.

Кроме того, это самый длинный пешеходный мост в Московской области. Его протяженность составляет 423 метра.