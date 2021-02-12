Самый большой в мире вездеход приехал в Дубай

Самый большой полноприводный автомобиль в мире выставили в Музее истории внедорожной техники в ОАЭ. Раритетная техника приехала на экспозицию в Дубай своим ходом.

На выставке представили отреставрированный американский плавающий транспортер-гигант LARC LX.

LARC LX создавали во второй половине ХХ века в рамках проекта «амфибизации» американских вооруженных сил. В 1960-х годах они участвовали в реальных боевых действиях. Вездеходы несли военную службу вплоть до 2001-го.

Длина машины — 19,1 метра, ширина — 8,1 метра, а высота — 5,9 метра. Такие размеры сравнимы с двухэтажным домом. Обычные автомобили и люди рядом с ним выглядят игрушечными, написал сайт ToDay News Ufa.

Фактическая масса машины достигает 230 тонн. Транспортер выдерживает на борту до 200 солдат или морской контейнер длиной в 12 метров. Также на платформе свободно размещается танк.

Вездеход умеет ездить и плавать. Скорость в воде — 12 километров в час, на суше — 32 километра в час.