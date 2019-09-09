Самый большой в истории России лайнер пришвартовался во Владивостоке. Фото

Во Владивостоке пришвартовался самый большой круизный лайнер, который когда-либо заходил в российские порты. Он везет почти пять тысяч туристов.

«В порт Владивостока зашел самый крупный в его истории круизный лайнер Spectrum of the Seas. Это самое новое круизное судно во флоте компании Royal Caribbean. Лайнер доставил во Владивосток 4,7 тысячи пассажиров из Китая и США и около 200 российских пассажиров, круиз которых стартовал 6 сентября в Шанхае», — сообщил РИА «Новости» представитель морского вокзала Владивостока.

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Он также рассказал, что во Владивостоке на судно сядут еще 200 пассажиров. После этого лайнер отправится к японским Майдзуру и Фукуока. Завершится круиз в Шанхае 14 сентября.

По словам представителя морского вокзала, заход таких крупных лайнеров стал возможен после дноуглубительных работ у причалов морского вокзала Владивостока, которые проходили в 2018–2019 годах.

В лайнере Spectrum of the Seas могут находиться до пяти тысяч пассажиров и более полутора тысяч членов экипажа. На борту есть стеклянная капсула, из которой можно наслаждаться панорамным видом, а также симуляторы скайдайвинга и серфинга.