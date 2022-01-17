Самые популярные автомобили российского рынка подорожали в 2022 году

Производители 23 самых популярных на российском рынке марок автомобилей с начала года повысили цены на свою продукцию. В их число вошли лидеры по объему продаж: российская LADA, а также южнокорейские Kia и Hyundai. О том, как изменился прайс в автосалонах, сообщило агентство «Автостат».

О повышении цен на свои машины «АвтоВАЗ» объявил еще в декабре, предупредив покупателей, что рост составит от 1,4% до 3,2%. Но прибавка оказалась намного выше обещанной. Отечественный автопроизводитель поднял цены от 1,5% до 8%. Средний ценник на все модели Lada прибавил сразу 3,3%.

Kia и Hyundai выпустили на российский рынок новые модели 2022 года, сразу увеличив ценники на 1,6% — 5,5% и 1,8% — 5,4% соответственно. Кроме того Hyundai сделал наценку в 1% — 3% на модели прошлого года. Kia пока сохранила старые цены на прошлогодние машины.

Повышение цен для всего модельного ряда оформили Renault и Toyota. Французский бренд поднял стоимость своих машин незначительно: от 0,4% до 3,6%. Японский автопроизводитель поменял ценники, увеличив их на 1% — 5,6%.

Полное обновление цен на машины эксперты зафиксировали у японских автопроизводителей Mazda (0,8% — 1,1%), Subaru (1,3% — 2,3%) и Suzuki (0,9% — 1,2%), а также у европейских Citroen (2,9% — 8,5%) и Peugeot (0,8% — 7,8%).

Немецкий Opel сохранил старые цены на два кроссовера, увеличив стоимость всех остальных моделей на 2,9% — 7,8%. Среди других массовых брендов цены выросли на две ходовые марки Chevrolet (от 1% до 1,8%), три модели Geely (от 0,8% до 2,4%), одну модель Skoda (от 0,1% до 0,6%) и сразу 11 моделей Volkswagen (от 0,6% до 12,3%).

Как отметила «Газета.ru», лидером по росту цен в премиум-сегменте стал производитель автомобилей Porsche, который поднял ценник сразу на 20,01%. На втором месте по росту расположились модели Genesis (8,9%). Замкнули тройку Mercedes-Benz и Volvo: за модели этих марок придется заплатить на 7,7% больше, чем в декабре.

Самый незначительный рост в этом секторе рынка показали производители Lexus (до 7,1%), Infiniti (до 3,6%), Cadillac Escalade (до 3,2%) и Jeep Grand Cherokee (до 2,7%).