Самозанятым захотели запретить работать в такси без подключения к агрегатору

По новой версии законопроекта о регулировании таксомоторных перевозок, подготовленной комитетом Госдумы по транспорту и строительству, самозанятые могут работать в такси только при подключении к агрегатору. В первой версии проект вовсе не содержал такого положения.

«Физическое лицо вправе осуществлять деятельность по перевозке легковым такси на основании договора со службой заказа легкового такси, которая получает и предоставляет информацию о заказе легкового такси посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет», — передает ТАСС текст документа.

В данном случае физическое лицо — это человек, который применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также тот, кто не является индивидуальным предпринимателем. Получается, что самозанятые не смогут работать в такси без подписания договора с агрегатором, в отличие от ИП. Версия законопроекта отправлена на отзыв в государственно-правовое управление президента РФ.

В начале ноября россиянам посоветовали становиться самозанятыми из-за пандемии COVID-19. Так можно получать доход от индивидуальной работы и одновременно искать работу.