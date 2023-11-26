Транспорт 26 ноября 2023, 13:02 Самолеты не уходили на запасные аэродромы во время ограничений в Москве Росавиация: из-за ограничений в Москве самолеты не уходили на запасные аэродромы РИА «Новости»

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Гражданские самолеты утром в воскресенье, 27 ноября, не уходили на запасные аэродромы из-за ограничений в Москве. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Росавиации.

«В настоящее время столичные воздушные гавани работают в прежнем штатном режиме. Ранним утром воскресенья временно закрывались Домодедово и Внуково. Случаев с уходом самолетов на дополнительные аэродромы из-за этой ситуации не было», — заявили в ведомстве.

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Утром 26 ноября ограничения на вылет и прием самолетов вводили аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский. После 10:00 пресс-службы аэропортов объявили о возвращении к привычному режиму работы.

В трех столичных аэропортах задержали отправку почти 30 рейсов, а еще три вылета отменили. До этого пресс-служба Минобороны объявила, что силы ПВО сбили над Московской, Калужской, Тульской и Брянской областями 11 украинских беспилотников.