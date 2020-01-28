Самолету потребовался тягач при посадке в Шереметьево

Самолет Airbus А330, прибывший из Дели в Шереметьево, запросил тягач для движения. Как сообщили СМИ, самолет потерял тягу двигателей и не мог перемещаться самостоятельно.

«ВС запросил тягач на рулежной дорожке (не на ВПП-3), но в конечном итоге продолжил руление самостоятельно. Шереметьево работает в штатном режиме», — сообщили «360» в дирекции по связям с общественностью Шереметьево.

Между тем РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб сообщило, что самолет все-таки не смог двигаться и его отбуксировал с взлетно-посадочной полосы на стоянку специальный автомобиль.

Другой источник агентства заявил, что трудности возникли из-за плохо очищенной рулежной дорожки в аэропорту.