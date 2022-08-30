Дополнительный воздушный коридор открыли для российских авиакомпаний. Им разрешили выполнять каждый час до 15 «коротких» рейсов в Сочи и Турцию. Об этом написал РБК со ссылкой на источники.

Решение о запуске еще одного маршрута приняли на совещании в Госкорпорации по организации воздушного движения. Дополнительный коридор организовали за счет части закрытого воздушного пространства на юге России. Он заработал в ночь на вторник, 30 августа.

Как пояснили перевозчикам, коридор подразумевает выполнение не более пяти рейсов в час в каждую сторону. Воспользоваться коротким маршрутом могут те авиакомпании, самолеты которых летают из Москвы в Сочи и Турцию. Все остальные рейсы будут по прежнему выполняться через воздушное пространство Казахстана.

Ранее Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России. Решение будет действовать до 4 сентября. В список вошли аэропорты Симферополя, Анапы, Белгорода, Краснодара, Липецка и некоторых других городов. Пассажиров просят выбирать альтернативные маршруты.