Мигрирующие суслики помешали посадке самолета в Самаре

Летевший из Санкт-Петербурга самолет авиакомпании «Россия» ушел на второй круг при посадке в аэропорту Самары из-за занявших взлетную полосу сусликов. Как сообщило издание 63.RU, животные помешали приземлению борта в минувший понедельник, 20 июня.

В пресс-службе перевозчика подтвердили, что командир судна по команде диспетчера ушел на второй круг.

«Это было связано с миграцией сусликов. Посадка в Самаре прошла в штатном режиме», — заявили представители авиакомпании «Россия».

Журналисты уточнили, что это уже второй случай за последние несколько месяцев. В конце апреля самолет из Санкт-Петербурга тоже ушел на второй круг из-за вышедших на взлетную полосу сусликов.