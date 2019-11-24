Самолет вылетел в Анапу после экстренного приземления в Ростове-на-Дону

Самолет рейса SU1546 вылетел в Анапу. Ему пришлось экстренно сесть в Ростове-на-Дону из-за плохого самочувствия второго пилота, который позднее умер. Об этом сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

После дозаправки лайнер вновь поднялся в небо. Пассажиров обеспечивали согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании.

Врачи не смогли спасти второго пилота самолета, который резко почувствовал себя плохо в небе.

«„Аэрофлот“ выражает искренние соболезнования родным и близким. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

Самолет вылетел из Москвы в Анапу утром 24 ноября. Капитан воздушного судна почувствовал себя плохо и запросил экстренную посадку у диспетчеров аэропорта «Платов» в Ростове-на-Дону. Те спрямили маршрут и отдали борту приоритет посадки. Лайнер приземлился в 09:57.

В аэропорт вызвали местную бригаду медиков и столичную скорую помощь. Однако пилот умер в машине скорой. Никто из пассажиров и других членов экипажа при посадке не пострадал.