Самолет вылетел в Анапу после экстренного приземления в Ростове-на-Дону
После дозаправки лайнер вновь поднялся в небо. Пассажиров обеспечивали согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании.
Врачи не смогли спасти второго пилота самолета, который резко почувствовал себя плохо в небе.
«„Аэрофлот“ выражает искренние соболезнования родным и близким. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.
Самолет вылетел из Москвы в Анапу утром 24 ноября. Капитан воздушного судна почувствовал себя плохо и запросил экстренную посадку у диспетчеров аэропорта «Платов» в Ростове-на-Дону. Те спрямили маршрут и отдали борту приоритет посадки. Лайнер приземлился в 09:57.
В аэропорт вызвали местную бригаду медиков и столичную скорую помощь. Однако пилот умер в машине скорой. Никто из пассажиров и других членов экипажа при посадке не пострадал.