Самолет в Сургуте заменили после срабатывания датчика возгорания

В аэропорту Сургута у самолета Utair сработал датчик возгорания в двигателе при подготовке к полету. В компании решили поменять судно.

В Utair подчеркнули, что датчик сработал у самолета Ан-24, а не ATR-72, причем возгорания не было.

«Utair опровергает ложную информацию о возгорании двигателя в самолете ATR. На совершенно другом типе самолета — Ан-24 — при подготовке к взлету сработал датчик генератора о наличии искрения. Возгорания не было. По правилам безопасности авиакомпания меняет борт», — сказали РИА «Новости» в пресс-службе авиакомпании.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил, что правая силовая установка двигателя загорелась у самолета ATR-72, когда тот готовился к вылету по маршруту Сургут — Ханты-Мансийск. На борту находились 12 пассажиров, никто не пострадал. Экипаж справился с огнем своими силами.

Вылет в Ханты-Мансийск из Сургута задерживается до 13:30 (11:30 по московскому времени).