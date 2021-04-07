Самолет в Сочи сдуло ветром при посадке. Видео

В Сочи самолет авиакомпании S7 при посадке промахнулся и пролетел мимо посадочной полосы. В пресс-службе аэропорта объяснили, что воздушному судну помешал сильный ветер.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что самолет не смог приземлиться с первой попытки. Но со второго раза посадка благополучно завершилась.

«Погодные условия в Сочи 6 апреля были сложные: порывы ветра до 18 метров в секунду. Рейс S7 из Новосибирска ушел на второй круг в связи с усилившимися порывами ветра и нестабилизированным заходом на посадку», — передал сайт «Кубанские новости» слова представителя группы компаний «Аэродинамика» Виталия Коренюгина.

Он также добавил, что с 6 по 7 апреля в Сочи ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 14–19 метров в секунду. Помимо этого, в среду сохранилась сложная метеообстановка в районе аэропорта. Из-за ветра экстренное предупреждение объявлено и в Анапе.

Несколько дней назад самолет авиакомпании NordWind, выполняющий рейс Казань — Стамбул, был направлен на техническую посадку в московский аэропорт Шереметьево. При подготовке к посадке у лайнера не убралась стойка шасси. Прежде чем приземлиться в аэропорту, борт должен был истратить все топливо.