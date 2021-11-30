Самолет в Доминикану задержали в Петербурге на несколько часов из-за непогоды

Уже пять часов пассажиры не могут вылететь из Санкт-Петербурга в Доминикану. Рейс задерживается из-за непогоды.

Как сообщил «Фонтанке.ру» один из пассажиров рейса, самолет подали в 08:00 вместо 01:00. Но и далее вылет продолжается откладываться: сначала сняли двух пассажиров, потом разгребали снежную кучу на взлетной полосе, затем ждали буксира, который не смог сдвинуть самолет с места.

В салоне находятся дети и пожилые люди, питание пассажирам не предоставляется. А пресс-служба аэропорта характеризует происходящее как «техническую причину».

Ранее у пассажирского Boeing 777, экстренно севшего сегодня в аэропорту Шереметьево, произошло падение давления в одном из шести колес шасси. Об этом «360» сообщил представитель авиакомпании Royal Flight, которой принадлежит самолет. Самолет вылетел из доминиканской Пунта-Каны. После сообщения о посадке на место прибыла пожарная служба. Однако помощь специальных служб в итоге не потребовалась, люди не пострадали.