Самолет Уфа — Пхукет неожиданно повернул к Москве
Самолет Уфа — Пхукет авиакомпании Nordwind Airlines около полуночи 17 февраля вылетел из аэропорта. Через несколько минут после взлета он вернулся и некоторое время кружил над Уфой, сбрасывая топливо.
Как стало известно РИА «Новости», лайнер был перенаправлен в Москву, но компания не объяснила причин этого решения. Ожидается, что в Шереметьево прервавший маршрут самолет приземлится около 5:00.
Самолет уже преодолел административную границу Татарстана и Чувашии, сообщил «Интерфакс».
На онлайн-табло в Шереметьево размещена информация, что после приземления лайнер полетит на Пхукет.
Несколькими днями ранее лайнер, вылетевший из Новосибирска в Москву, неожиданно вернулся в аэропорт Толмачево. По некоторым данным, в салоне сработал датчик технической неисправности.