Самолет Уфа — Пхукет авиакомпании Nordwind Airlines около полуночи 17 февраля вылетел из аэропорта. Через несколько минут после взлета он вернулся и некоторое время кружил над Уфой, сбрасывая топливо.

Как стало известно РИА «Новости», лайнер был перенаправлен в Москву, но компания не объяснила причин этого решения. Ожидается, что в Шереметьево прервавший маршрут самолет приземлится около 5:00.

Самолет уже преодолел административную границу Татарстана и Чувашии, сообщил «Интерфакс».

На онлайн-табло в Шереметьево размещена информация, что после приземления лайнер полетит на Пхукет.

Несколькими днями ранее лайнер, вылетевший из Новосибирска в Москву, неожиданно вернулся в аэропорт Толмачево. По некоторым данным, в салоне сработал датчик технической неисправности.