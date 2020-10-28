Самолет Ту-154 последний раз перевез пассажиров в России

Самолет Ту-154 перевез пассажиров из Якутии в Новосибирск. Этот рейс стал последним в России для воздушного судна, сообщила пресс-служба авиакомпании «Алроса».

«В среду, 28 октября 2020 года, <…> самолет Ту-154 выполнил свой заключительный рейс. Воздушное судно, <…> принадлежащее авиакомпании „Алроса“, совершило двухчасовой перелет из столицы алмазного края, города Мирного, в аэропорт Толмачево (Новосибирск), куда доставило 140 пассажиров», — процитировало РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Гендиректор авиаперевозчика Андрей Гулов пояснил, что у самолета подходит к концу действие сертификата летной годности. Лайнер оставят в аэропорту после вывода из эксплуатации. Затем будет решаться его дальнейшая судьба.

В гражданской авиации оставался последний самолет Ту-154. Машине с бортовым номером RA-85757 уже больше 20 лет. Самолет построили в 1992 году, после чего он выполнял рейсы в Иране и Белоруссии. В последние годы Ту-154 авиакомпании «Алроса» летал из Якутии в Иркутск и Новосибирск.

Теперь самолеты модели Ту-154 есть только у правительственных организаций. Ими владеет МВД, а также ФСБ, Министерство обороны и специальный летный отряд «Россия».

Впервые самолет Ту-154 поднялся в воздух в 1968 году. Спустя два года на Куйбышевском авиационном заводе началось серийное производство. Всего выпустили 1026 самолетов. Ту-154 заработал звание одного из самых быстрых пассажирских лайнеров, чья крейсерская скорость достигает более 900 километров в час.