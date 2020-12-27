Воздушное судно поднялось в воздух 27 декабря, в 05:27 по местному времени (03:27 по Москве). Самолет выполнял рейс №6442 по маршруту Сургут — Санкт-Петербург. На Airbus A319 сработал датчик открытия дверей, а также отсутствовал наддув в кабине. Поэтому капитан воздушного судна решил вернуться в аэропорт вылета.

«Сургутская транспортная прокуратура начала проверку в связи с возвратом на аэродром вылета воздушного судна авиакомпании „Россия“», — говорится в сообщении.

Самолет приземлился в штатном режиме. На борту воздушного судна находились 114 пассажиров и пять членов экипажа.

Днем ранее самолет «Руслайна» вылетел из Тюмени и позже экстренно сел в Екатеринбурге. Он должен был прилететь в Воронеж.