Самолет Smartavia сел в Тюмени из-за инсульта у пассажира
Пассажир Boeing 737 авиакомпании Smartavia, летевший из Новосибирска в Москву, почувствовал себя плохо. Для того, чтобы передать 59-летнего мужчину медикам, самолет приземлился в тюменском аэропорту Рощино. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
Собеседник агентства уточнил, что сообщение о пассажире поступило в центр управления полетами в 7:20 (по московскому времени). Сначала мужчина почувствовал себя плохо, а через несколько минут его состояние резко ухудшилось.
«Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Тюмени», — сказали в пресс-службе Smartavia.
Воздушная гавань приготовилась к незапланированной встрече самолета. Посадка прошла нормально. На борту воздушного судна находились 165 пассажиров.
К борту подъехали несколько машин скорой помощи. Врачи диагностировали у пассажира с недомоганием инсульт. Мужчину отправили в больницу Тюмени.
После необходимой дозаправки в 9:05 (по московскому времени) самолет вылетел в столицу.