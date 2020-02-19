Самолет Smartavia сел в Тюмени из-за инсульта у пассажира

Собеседник агентства уточнил, что сообщение о пассажире поступило в центр управления полетами в 7:20 (по московскому времени). Сначала мужчина почувствовал себя плохо, а через несколько минут его состояние резко ухудшилось.

«Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Тюмени», — сказали в пресс-службе Smartavia.

Воздушная гавань приготовилась к незапланированной встрече самолета. Посадка прошла нормально. На борту воздушного судна находились 165 пассажиров.

К борту подъехали несколько машин скорой помощи. Врачи диагностировали у пассажира с недомоганием инсульт. Мужчину отправили в больницу Тюмени.

После необходимой дозаправки в 9:05 (по московскому времени) самолет вылетел в столицу.