Самолет S7 вынужденно сел в Югре после отказа датчиков шасси

Самолет авиакомпании S7 Airlines вынужденно сел в Нижневартовске из-за отказа датчиков шасси. Лайнер направлялся из Нового Уренгоя в Новосибирск, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«В аэропорту Нижневартовска произвело вынужденную посадку воздушное судно Embraer-170 авиакомпании „Сибирь“, выполнявшее рейс SBI5336 сообщением Новый Уренгой — Новосибирск. Причина вынужденной посадки — отказ датчиков системы шасси», — привело сообщение РИА «Новости».

Самолет приземлился в аэропорту в 16:15 (14:15 по московскому времени) 22 января. Всего на борту летели 51 пассажир и четыре члена экипажа. Посадка в Нижневартовске произошла в штатном режиме, никто не пострадал.

По информации на сайте нижневартовского аэропорта, лайнер вылетит в Новосибирск в 20:00 (18:20 по московскому времени). Транспортная прокуратура контролирует предоставление необходимых услуг пассажирам. Все причины отказа датчиков предстоит выяснить специалистам.