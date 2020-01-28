Самолет S7 вернулся в Новосибирск из-за проблем с закрылками

Самолет Embraer EMB-170/175 авиакомпании «Сибирь-S7» вернулся в Новосибирск, выполняя рейс в Екатеринбург. Пилот принял такое решение из-за проблем с закрылками.

«После взлета не удалось убрать закрылки. Командир принял решение возвращаться в аэропорт вылета. Лайнер сжигал керосин до допустимой посадочной массы в окрестностях Новосибирска более часа», — сообщили Ura.ru в аэропорту Толмачево.

В авиагавани рассказали, что посадка самолета прошла благополучно. На борту находились 77 пассажиров и четыре члена экипажа.

Представитель S7 сообщил Ngs.ru, что пассажиров отправят в Екатеринбург резервным бортом. Его прибытия они будут ждать в здании аэровокзала, с ними работают сотрудники авиакомпании.

Embraer EMB-170/175, совершивший вынужденную посадку, был построен в 2004 году и имеет сертификат летной годности до 1 февраля 2021 года.