Эксклюзив 24 августа 2023, 13:42 Самолет с туристами по пути из Сочи подал сигнал тревоги Самолет Екатеринбург — Сочи из-за задымления объявил тревогу над Каспийским морем Unsplash

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Летевший из Сочи в Екатеринбург самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Минеральных Водах. В пресс-службе перевозчика «360» рассказали, что угроз для пассажиров не было.

«Самолет Airbus A321 <…> следовавший по маршруту Екатеринбург — Сочи рейсом U6-306, благополучно приземлился в Минеральных Водах», — отметили в пресс-службе.

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Там добавили, что угроз для пассажиров не было, а члены экипажа приняли решение о посадке ради более детальной оценки неисправности. Сейчас специалисты тестируют ложное срабатывание сигнализации.

Сайт Ura.ru сообщил, что ЧП произошло на самолете рейсом U6-306, а нештатной ситуацией оказалось задымление в багажном отсеке. Причину установят специалисты. По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово самолет A-321, вылетевший в 10:25 из Сочи с остановкой в Минеральных Водах планировал сесть в Екатеринбурге в 15:55. Ожидаемое время прибытия — 18:20.