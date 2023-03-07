Транспорт 07 марта 2023, 09:13 Самолет с 35 пассажирами выкатился за пределы полосы в казанском аэропорту Самолет в Международном аэропорту Казань выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

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В Международном аэропорту Казань за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет из Самары с 35 пассажирами. Татарская транспортная прокуратура начала проверку и показала кадры с места происшествия.

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В понедельник около 23:35 самолет рейса №RT 592 из Самары приземлился в Казани, пилот начал выруливать с взлетно-посадочной полосы. По причине, которую выяснят специалисты, воздушное судно выкатилось за пределы отведенной площадки в снег. Оно не получило видимых повреждений, как и люди на борту — 35 пассажиров, в том числе трое несовершеннолетних, и три члена экипажа.

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Коэффициент сцепления покрытия рулежных дорожек и полосы соответствовал нормативным значениям, сообщила пресс-службе аэропорта. Воздушная гавань продолжила работать в штатном режиме. Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полетов и соблюдение прав пассажиров.

Похожий случай произошел в Мурманске, где утром 6 марта при взлете самолет до Архангельска выехал за пределы полосы. Также никто не пострадал. В Норильске за взлетно-посадочную полосу выкатился самолет до Москвы. В момент ЧП пилот выполнял разворот к исполнительному старту.