  • Самолет «России» не смог вовремя вылететь из Дубая по технической причине

    15 декабря 2019, 20:53

    Анатолий Минкин, Василиса Андреева, Татьяна Майорова

    Пассажиры авиакомпания «Россия» не смогли вылететь в Москву из Дубая. В пресс-службе перевозчика «360» объяснили, что рейс задержали по технической причине.
    Самолет «России» не смог вовремя вылететь из Дубая по технической причине

    Там уточнили, что корректировка времени, по предварительным данным, составит не более трех часов.

    «Пассажирам предоставляются услуги согласно федеральным авиационным правилам и стандартам», — пояснили в пресс-службе перевозчика.

    Как рассказала «360» одна из пассажирок рейса. Сначала их привезли на автобусе к борту, но по какой-то причине не выпускали около получаса. После этого командир экипажа объяснил, что в самолете обнаружили техническую неполадку.

    Вопрос пообещали решить, а пока всех пассажиров вернули обратно в аэропорт. Там всем раздали карточки, по которым всех снова отправят через контрольную зону.