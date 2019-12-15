Самолет «России» не смог вовремя вылететь из Дубая по технической причине

Пассажиры авиакомпания «Россия» не смогли вылететь в Москву из Дубая. В пресс-службе перевозчика «360» объяснили, что рейс задержали по технической причине.

Там уточнили, что корректировка времени, по предварительным данным, составит не более трех часов.

«Пассажирам предоставляются услуги согласно федеральным авиационным правилам и стандартам», — пояснили в пресс-службе перевозчика.

Как рассказала «360» одна из пассажирок рейса. Сначала их привезли на автобусе к борту, но по какой-то причине не выпускали около получаса. После этого командир экипажа объяснил, что в самолете обнаружили техническую неполадку.

Вопрос пообещали решить, а пока всех пассажиров вернули обратно в аэропорт. Там всем раздали карточки, по которым всех снова отправят через контрольную зону.