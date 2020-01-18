Самолет произвел экстренную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска

Самолет ATR-72 покинул аэропорт «Кольцово» в Екатеринбурге в 21:12 по местному времени (19:12 мск). Через 2,5 часа он должен был приземлиться в Сургуте. В кабине пилотов сработал датчик топливомера.

«Командир принял решение в целях безопасности посадить самолет в Ханты-Мансийске. Посадка прошла в штатном режиме», — сообщили в UTair.

В пресс-службе отметили, что пассажиры к месту назначения будут отправлены резервным бортом. Пока он будет проходить предполетную подготовку, людей будут обслуживать согласно Федеральным авиационным правилам.

Онлайн-табло Сургутского аэропорта уведомило, что прибытие резервного борта ожидается в 01:30 по местному времени (23:30 мск).