Самолет прервал взлет в Екатеринбурге из-за оповещения о столкновении

Самолет вынужденно прервал взлет после срабатывания системы оповещения о столкновении. Лайнер должен был вылететь из Екатеринбурга в Сочи, сообщила Уральская транспортная прокуратура.

«Воздушное судно А-320 авиакомпании „Аэрофлот“ сообщением Екатеринбург — Сочи во время разгона прервало взлет по причине срабатывания системы оповещения о столкновении», — написала пресс-служба надзорного ведомства в Telegram-канале.

Лайнер должен был вылететь из аэропорта Кольцово вечером 30 мая. Сейчас самолет готовится к повторному взлету. Всего на борту находятся 124 пассажира, из которых 30 — дети.

«Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — заявило ведомство.

В прокуратуре уточнили, что во время срабатывания системы оповещения никто не пострадал. Сам самолет не поврежден. Все обстоятельства и причины предстоит выяснить специалистам.