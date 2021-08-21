Самолет подал сигнал бедствия над Тамбовской областью из-за возможной разгерметизации

Самолет Superjet подал сигнал бедствия из-за разгерметизации. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

UPD В авиакомпании «Россия» рассказали, что на самолете Supejet-100 сработал один из датчиков системы кондиционирования. Воздушное судно совершило посадку в аэропорту Шереметьево в 14:27.

По данным источника «Интерфакса», лайнер летит из Волгограда в Москву.

«Во время пролета Тамбовской области он подал сигнал бедствия и резко снизился. По предварительным данным, могла произойти разгерметизация», — приводит агентство слова источника.

Сейчас самолет находится на высоте три тысячи метров. Он продолжает движение в сторону столицы. В аэропорту Волгограда сообщили, что речь идет о самолете авиакомпании «Россия». В пункте вылета воздушное судно обслужили в штатном режиме.

Официального подтверждения ЧП на борту Sukhoj Superjet 100 нет. В конце июля самолет Boeing, на котором 165 человек летели из Якутии в Крым, экстренно сел в аэропорту Симферополя из-за неполадок с двигателем.