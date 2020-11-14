Самолет «Победы» вынужденно сел во Внуково из-за неполадки
Самолет, вылетевший из петербургского Пулково в Чебоксары, вынужденно приземлился в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Победа».
Лайнер приземлился во Внуково из-за засора топливной системы. А в Чебоксарах нет сертифицированного технического персонала, который бы мог устранить неполадки.
«Самолет, выполнявший рейс из Пулково в Чебоксары, совершил посадку на запасном аэродроме Внуково из-за технической причины, не влияющей на безопасность полета», — добавили в авиакомпании.
Пассажиров пересадили во Внуково на резервный борт.
«Ни малейшего риска безопасности полета не было», — отметили в «Победе».
На борту находились 140 человек — пассажиры и члены экипажа.