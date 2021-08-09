Утром в понедельник самолет, выполняющий рейс Омск — Москва, экстренно приземлился в Перми. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия одной пассажирки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу пермского аэропорта.

Экстренное приземление произошло в аэропорту Большое Савино. После женщина была доставлена в больницу краевого центра. Через некоторое время самолет вылетел в аэропорт назначения.

«Самолет рейса Омск — Москва (Домодедово) совершил посадку в пермском аэропорту в 06:57. В аэропорту женщине оказали первую помощь силами местной медицинской службы», — говорится в тексте.

В каком состоянии сейчас находится пассажирка, неизвестно. Также не уточняется, симптомы какой болезни у нее были. На борту авиалайнера авиакомпании «Уральские авиалинии» находились 229 человек, из них 22 пассажира — несовершеннолетние.

В конце июля легкомоторный самолет потерпел крушение в Амурской области. Воздушное судно совершило жесткую посадку в районе федеральной трассы «Амур». По предварительным данным, у самолета отказал двигатель.