Самолет Москва-Красноярск экстренно сел в Омске

Лайнер авиакомпании «Сибирь», летевший из Москвы в Красноярск, в 22:13 экстренно сел в аэропорту Омска. На авиарейсе № «S774» одному из пассажиров стало плохо.

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По данным АГН «Москва», самолет приземлился на запасную полосу. Для мужчины в аэропорт «Омск — Центральный» вызвали реанимобиль, сейчас он находится под наблюдением медиков. Информации о его состоянии нет.

На сайте авиакомпании информации об этом нет, но посадка лайнера подтверждается порталом flightradars24.ru.

4 октября из-за смерти двухмесячной девочки был прерван полет самолета, следовавшего из Москвы в Грозный. Ребенка доставили в больницу, но реанимировать ее врачи не смогли.