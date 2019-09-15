Самолет Як-42 экстренно сел в Красноярске

В Красноярске Як-42 экстренно сел с отказавшим двигателем. Самолет направлялся из якутского аэропорта Талакан в Уфу.

«После вылета у самолета отказал один из двигателей, экипаж запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту. Было принято решение прервать полет и посадить лайнер в Красноярске», — сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

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На борту лайнера находились около 120 пассажиров, никто не пострадал.

В пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю подтвердили ТАСС, что посадка прошла благополучно, аварийного приземления не было.

Судя по онлайн-табло на сайте аэропорта Уфы, рейс выполняют авиалинии «Красавиа». Самолет должен был прилететь в 14:50 (12:50 по московскому времени), но был «задержан». Теперь самолет ожидают в столице Башкирии в 19:00 (17:00 по московскому времени).