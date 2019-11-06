Самолет из Томска совершил вынужденную посадку в Китае

Самолет Boeing-757-200, выполнявший чартерный рейс из Томска во вьетнамский Фукуок, совершил вынужденную посадку в Китае. На борту Azur Air сработал датчик технической неисправности.

«6 ноября 2019 года в 05:15 (01:15 по московскому времени) воздушное судно Boeing-757-200, выполнявшее рейс по маршруту Томск-Фукуок, совершило вынужденную посадку в международном аэропорту Сиань (Китай) по причине срабатывания одного из датчиков технической неисправности», — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

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На борту самолета находился 241 пассажир и семь членов экипажа. Сейчас они находятся в аэропорту Сианя в ожидании прибытия резервного воздушного судна, на котором они полетят во Вьетнам.

После происшествия транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Ведомство также проконтролирует соблюдение прав пассажиров.