Самолет из Томска совершил вынужденную посадку в Китае
«6 ноября 2019 года в 05:15 (01:15 по московскому времени) воздушное судно Boeing-757-200, выполнявшее рейс по маршруту Томск-Фукуок, совершило вынужденную посадку в международном аэропорту Сиань (Китай) по причине срабатывания одного из датчиков технической неисправности», — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
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На борту самолета находился 241 пассажир и семь членов экипажа. Сейчас они находятся в аэропорту Сианя в ожидании прибытия резервного воздушного судна, на котором они полетят во Вьетнам.
После происшествия транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Ведомство также проконтролирует соблюдение прав пассажиров.