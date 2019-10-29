Самолет из Таиланда экстренно сел в Домодедово

Летевший из Таиланда в Лондон самолет Аirbus А-380 компании Thai Airways совершил экстренную посадку в столичном аэропорте Домодедово. Причиной стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

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Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Собеседник агентства сообщил, что у мужчины наблюдались острые боли в животе.

«На борту иностранному гражданину стало плохо, он будет госпитализирован в городскую больницу Домодедово», — сказал собеседник агентства.

Пресс-служба Домодедово подтвердили факт посадки лайнера.

«В 19:28 мск аэропорт Домодедово принял рейс авиакомпании Thai Airways, следовавший по маршруту Лондон — Бангкок. Самолет совершил посадку в связи ухудшением состояния одного из пассажиров. По запросу командира воздушного судна на месте стоянки рейс ожидала врачебная бригада аэропорта и медицины катастроф», — сообщили агентству.