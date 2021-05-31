Пассажирскому самолету, летевшему из Сочи, пришлось аварийно сесть в Шереметьево. Причиной стал запах горелой проводки в салоне. По предварительным данным, посадка прошла штатно.

«При снижении на борту самолета, следовавшего из Сочи, возник запах горелой проводки. Командир сообщил о случившемся наземным службам, которые встречали борт. Экстренная посадка прошла штатно. Пострадавших нет», — передал ТАСС слова источника в экстренных службах.

Эксперты сейчас выясняют, откуда возник запах гари. Пока неизвестно, что могло быть в неисправности.

В воскресенье вечером самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс Дублин — Краков, экстренно приземлился в Берлине из-за сообщения о бомбе на борту. В салоне самолета находились 160 пассажиров.

Самолет в аэропорту встретили правоохранители и сотрудники экстренных служб. Кинологи с собаками проверили багаж. Процедура длилась до самого утра, но бомбу так и не нашли. Пассажиров пришлось отправлять в Краков на запасном самолете. Задержка рейса составила около восьми часов.