Пассажирский SSJ-100, летевший в Москву из Будапешта, подал сигнал тревоги. При подлете к Белоруссии он снизился до четырех тысяч метров и сообщил о нештатной ситуации на борту.

Самолет компании «Аэрофлот», вылетевший из Будапешта в Москву, на полпути подал сигнал тревоги. Борт снизился до 4,5 тысячи метров. В Шереметьево рейс SU2033 должен прибыть к 14:53, уточнила «Газета.Ру».

Как сообщило издание «Фонтанка», после вылета из Будапешта борт поднялся до эшелона в 11,5 тысячи метров, но потом резко стал снижаться с вертикальной скоростью три тысячи фунтов в минуту. Пилоты установили код ответчика 7700 — нештатная ситуация на борту.

Предположительно в самолете произошла разгерметизация. Более точно о произошедшем можно будет судить только после того, как самолет приземлится и на борт поднимутся эксперты. Пока что самолет в небе. На момент публикации новости он пролетал над Вязьмой.