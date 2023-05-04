Транспорт 04 мая 2023, 13:14 Самолет экстренно сел в аэропорту Шереметьево «112»: Airbus A320 экстренно сел в Шереметьево из-за возможных проблем на борту РИА «Новости»

Читать 360tv в

Аэропорт Шереметьево принял самолет Airbus A320, который запросил экстренную посадку. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным издания, самолет выполнял рейс Казань — Москва. Командир судна проинформировал диспетчера о том, что срочная посадка нужна из-за срабатывания индикации открытия дверей. В итоге лайнер сел в аэропорту в штатном режиме. Техническая служба осмотрит Airbus A320.