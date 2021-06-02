Самолет «Белавиа» экстренно сел в Краснодаре

Самолет белорусской авиакомпании «Белавиа», следовавший из Хургады в Минск, экстренно сел в Краснодаре. Посадку пришлось совершить из-за возможной утечки топлива.

На борту находились 180 пассажиров, сообщил источник «Интерфакса» в службах аэропорта «Пашковский»

«После вхождения в воздушное пространство России экипаж белорусского Boeing 737 сообщил кубанскому диспетчеру о предполагаемой утечке топлива. Диспетчер в соответствии с инструкцией предложил экипажу прервать полет и следовать на запасной аэродром в Краснодаре», — сообщил источник «Интерфаксу».

Посадка прошла благополучно, пассажиры улетят в Минск на резервном борте, а Boeing 737 проверят специалисты.

Ранее представители «Белавиа» заявили, что авиакомпания откроет больше рейсов в страны СНГ, их самолеты будут чаще летать в Россию. Такое решение приняли на фоне введения западных санкций. Но для полетов в Крым, по словам гендиректора предприятия Игоря Чергинца, белорусской авиакомпании необходимо политическое признание полуострова частью России.