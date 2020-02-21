Пассажиры рейса авиакомпании Azur Air не смогли с первого раза улететь из Коломбо в Москву. После круга над морем Boeing 767 вернулся в аэропорт вылета.

Как сообщили «360» в пресс-службе перевозчика, решение о возвращении принял командир экипажа после срабатывания датчика.

В пресс-службе подчеркнули, что неисправность была некритической. Командир решил не рисковать и вернулся в аэропорт вылета.

Источник фото: https://t.me/doletalis

Посадка прошла в штатном режиме. Пассажирам предоставят новый самолет, а пока их разместили в гостинице и обеспечили всеми услугами. Новый вылет в Москву запланирован на 05:40 мск.