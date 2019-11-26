Самолет Air Armenia экстренно сел в Ростове-на-Дону
Следовавший по маршруту из Еревана в Москву Boeing 737−500 авиакомпании Air Armenia экстренно сел в аэропорту Ростова-на-Дону. Об этом говорится в сообщении Комитета гражданской авиации Армении в Facebook.
На сайте аэропорта «Звартноц» указано, что лайнер вылетел из Еревана в 10:11 по местному времени в московский аэропорт Внуково.
Однако по неизвестной причине командир посадил борт в Ростове-на-Дону. Что стало причиной такого поведения неизвестно.
В 18:26 пассажиры продолжили свой полет в российскую столицу.