Самолет Air Armenia экстренно сел в Ростове-на-Дону

На сайте аэропорта «Звартноц» указано, что лайнер вылетел из Еревана в 10:11 по местному времени в московский аэропорт Внуково.

Однако по неизвестной причине командир посадил борт в Ростове-на-Дону. Что стало причиной такого поведения неизвестно.

В 18:26 пассажиры продолжили свой полет в российскую столицу.