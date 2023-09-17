17 сентября 2023, 15:52
Самолет «Аэрофлота» сел в Казани вместо Екатеринбурга
Вылетевшие из Москвы в Екатеринбург пассажиры «Аэрофлота» приземлились в Казани
Следовавший по маршруту Москва — Екатеринбург самолет авиакомпании «Аэрофлот» приземлился в Казани после того, как час покружил над воздушной гаванью уральского города. Об этом со ссылкой на пассажиров рейса сообщило издание E1.Ru.
По словам собеседников журналистов, самолет подлетел к аэропорту Кольцово, но вместо посадки стал наматывать круги.
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«Пилот сказал, что нам не хватает топлива, чтобы ждать погодных условий — и мы летим на запасной аэропорт в Казани», — рассказала одна из пассажирок.
Она добавила, что после посадки людей больше часа не выпускали из салона и сказали ждать.
Изначально самолет должен был сесть в Екатеринбурге в 02:50. Но теперь на онлайн-табло аэропорта фигурирует время 08:10.
По данным сервиса «Яндекс Погода», в ночь с субботы на воскресенье, 17 сентября, в Екатеринбурге шел дождь, который продолжается до сих пор, и наблюдалась облачность.
Официальной информации о причинах смены аэропорта посадки перевозчик пока не сообщил.
Самым громким происшествием с самолетами на этой неделе стала аварийная посадка Airbus A320 «Уральских авиалиний» на пшеничное поле в Новосибирской области. Как объяснил командир экипажа, из-за сбоя гидравлической системы сесть в аэропорту Омска, куда направлялся борт, оказалось невозможно. Поэтому самолет полетел в Новосибирск, но ему не хватило горючего. В результате борт сел в поле.
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