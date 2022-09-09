Минтранс подготовил проект, запрещающий самокатчикам использовать пешеходные переходы | 360°

Транспорт 09 сентября 2022, 08:48 Поделиться Telegram

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Viber Минтранс подготовил проект, запрещающий самокатчикам использовать пешеходные переходы Минтранс планирует ввести ограничение для электросамокатов РИА «Новости»

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Министерство транспорта России подготовило проект постановления о запрете для электросамокатчиков пересекать дороги по пешеходным переходам. Информация об этом содержится в ответе министерства на обращение депутата Госдумы Султана Хамзаева, передало РИА «Новости».

Хамзаев предложил установить для электросамокатов зоны снижения скорости радиусом 30 метров вокруг нерегулируемых пешеходных переходов.

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Проект постановления Минтранса уже рассмотрен и одобрен подкомиссией, идет подготовка по его внесению в правительство.

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Ранее Общественная палата РФ предложила для регулирования движения средств индивидуальной мобильности (электросамокатов, гироскутеров, сигвеев, моноколес), разделить их на категории по скорости и весу.

Относительно легким и не самым быстрым видам транспорта хотят разрешить ездить по тротуарам, на более тяжелых и потенциально опасных можно будет ездить только по проезжей части.

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