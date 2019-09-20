Салтыковскую эстакаду в Балашихе откроют в середине октября. По ней смогут проехать до 30 тысяч машин в сутки

Движение по Салтыковской эстакаде в Балашихе запустят в середине октября 2019 года. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.

Вместе с председателем Московской областной Думы Игорем Брынцаловым они осмотрели ход строительства эстакады.

«Работы ведутся в соответствии с графиком. Движение по эстакаде запустят в середине октября, строители этот срок подтверждают. Есть небольшие проблемы с выносом инженерных коммуникаций, в частности газопровода. Проработали этот вопрос с газовым хозяйством. Думаю, что все работы будут выполнены в срок», — сказал Сергей Юров.

Руководитель дорожно-транспортной инфраструктуры компании-подрядчика Алексей Чукин сообщил, Салтыковская эстакада готова на 95 процентов.

«Сейчас мы заканчиваем дорожные работы, отсыпаем подход со стороны шоссе Ильича. На это уйдет порядка 10 дней. Потом выполним там укладку асфальтобетонного покрытия. В конце сентября проведем испытательные работы и будем получать разрешение на движение автотранспорта», — сказал Алексей Чукин.

Салтыковская эстакада разгрузит участок дороги между шоссе Энтузиастов и Носовихинским шоссе. Запуск путепровода позволит объединить две федеральные магистрали. В рамках проекта будет обустроено четыре полосы для двустороннего движения и девять съездов общей протяженностью более двух километров. По путепроводу длиной около 300 метров смогут проезжать 30 тысяч автомобилей в сутки.